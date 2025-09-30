Белый дом представил свой план завершения войны в Газе

Администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по немедленному прекращению огня в Газе и с дальнейшими планами по этой территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, план состоит из 20 пунктов и содержит ряд предложений, которые давно отвергаются боевиками террористической группировки ХАМАС.

NYT также приводит все пункты из представленного Белым домом плана.

В частности, Белый дом предлагает сделать Газу "зоной, свободной от радикализма и терроризма, не представляющей угрозы для соседних стран".

План предусматривает постепенный вывод Армии обороны Израиля из Газы и передачу территории под контроль Международным стабилизационным силам (МСС), которые станут "долгосрочным решением в сфере внутренней безопасности". Для создания этих сил США будут сотрудничать с арабскими странами.

Согласно плану, Израиль обязуется не оккупировать или аннексировать Газу.

По соглашению в течение 72 часов после публичного одобрения Израилем этого соглашения все заложники, живые и погибшие, будут возвращены. После освобождения заложников Израиль освободит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

Члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сложить оружие, будут амнистированы. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в страны, которые согласятся их принять.

Газа будет управляться под временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета.

В комитет войдут палестинские и международные эксперты. Его будет контролировать новый международный переходный орган, "Совет мира", который будет возглавлять президент Дональд Трамп.

Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы со странами-участницами.

В плане также указано, что ХАМАС и другие группировки соглашаются не играть никакой роли в управлении Газой.

Соединенные Штаты установят диалог между Израилем и палестинцами, чтобы согласовать политические перспективы мирного и процветающего сосуществования.

Как известно, в последнее время ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не позволит Израилю аннексировать оккупированный Западный берег, реки Иордан проведя редкую "красную линию" относительно действий Израиля на палестинской территории.