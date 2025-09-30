Навроцкий предложил ужесточить критерии для получения польского гражданства

Президент Польши Кароль Навроцкий подал поправки в закон о гражданстве, которые предусматривают ужесточение критериев для его получения.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Проект предусматривает продление с трех до десяти лет минимального срока непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца польским гражданином.

"Целью проекта закона является создание условий, благоприятных для более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства", – говорится в обосновании.

Как указано, существование "устойчивой, фактической связи между иностранцем и государственным сообществом оправдывает его принятие в это сообщество, однако создание таких связей, интеграция с государственным сообществом требует времени, а действующий сейчас 3-летний срок является недостаточным".

В проекте также обращается внимание на то, что нынешний 3-летний срок проживания, необходимый для получения гражданства, "является одним из самых коротких в Европейском Союзе", что "может не обеспечить достаточного времени для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социально-правовым реалиям".

"Внедрение предложенных изменений является важным для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях динамичного роста миграции", – добавляется в проекте.

Сообщалось также, что нидерландское правительство предложило установить минимальный срок проживания в 10 лет вместо действующих пяти для получения гражданства.

Кроме того, в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей – 291 955, что на 46% больше, чем в 2023 году.

