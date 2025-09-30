Трамп заявил, что премьер Израиля согласился на его план по Газе

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что согласовали план из 20 пунктов, призванный положить конец войне в Газе, который в понедельник был представлен Белым домом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время совместной с Нетаньяху пресс-конференции в понедельник Трамп заявил, что план имеет поддержку других лидеров Ближнего Востока и стран с мусульманским большинством.

Трамп предупредил, что "если ХАМАС отвергнет соглашение", то Нетаньяху "будет иметь нашу полную поддержку" для уничтожения боевиков.

"Мы еще не закончили. Мы должны уничтожить ХАМАС, но я думаю, что они (Израиль. – Ред.) смогут это сделать. Поэтому сейчас настало время для ХАМАС принять условия плана, который мы сегодня выдвинули", – сказал он.

Нетаньяху в свою очередь подтвердил, что поддерживает план Трампа по прекращению войны, заявив, что он "достигает наших военных целей".

"Израиль сохранит ответственность за безопасность, включая периметр безопасности в обозримом будущем", – добавил он.

Трамп назвал свой план закладкой основы для возможного более широкого мира на Ближнем Востоке, подчеркнув свои усилия, направленные на то, чтобы убедить больше арабских стран Персидского залива нормализовать отношения с Израилем.

Президент также заявил, что арабские и мусульманские партнеры "полностью готовы сделать шаг вперед".

"Это лишь часть более широкой картины, а именно мира на Ближнем Востоке, и давайте назовем это вечным миром на Ближнем Востоке", – добавил он.

По словам Трампа, уровень поддержки, который его план получил от стран Ближнего Востока, "превзошел все ожидания".

В то же время, как отмечает агентство, перспективы мира в Газе остаются неясными без прямого участия ХАМАС.

Как известно, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала обширный план по немедленному прекращению огня в Газе и с дальнейшими планами по этой территории.

В последнее время ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газы.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.