На протесті проросійських сил у Кишиневі затримали понад 30 осіб, більшість – з Придністров'я

У поліції Молдови підтвердили затримання на мітингу перед парламентом у понеділок понад 30 осіб, більшість виявились мешканцями Придністров’я.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це повідомили у поліції.

Під час мітингу під парламентом увечері 29 вересня затримали 31 особу. Більшість з них виявилися мешканцями Придністров’я.

У поліцейських відділках на них склали протоколи щодо порушення організації і проведення публічних зібрань, хуліганства та щодо відповідальних за неповнолітніх – про невиконання обов’язків з виховання.

"Дії поліції здійснювалися з чітким дотриманням правової бази і були спрямовані на запобігання інцидентам, підтримання громадського порядку та забезпечення безпеки усіх присутніх. Вчергове наголошуємо, що поліція поважає право громадян на мирні зібрання і свободу вираження поглядів, але ці права мають реалізовуватися у межах, передбачених законом", – заявили у поліції.

Також опублікували відеоролик з перехопленими фрагментами спілкування, що підтверджують організований характер мітингу. Затримані на кадрах зізнаються, що їм пропонували 50-150 доларів за участь.

У день виборів заявили про затримання чоловіків з піротехнікою, що готували заворушення.

Нагадаємо, на виборах 28 вересня, які називали визначальними для майбутнього Молдови, керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

