В полиции Молдовы подтвердили задержание на митинге перед парламентом в понедельник более 30 человек, большинство оказались жителями Приднестровья.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в полиции.

Во время митинга под парламентом вечером 29 сентября задержали 31 человека. Большинство из них оказались жителями Приднестровья.

В полицейских участках на них составили протоколы о нарушении организации и проведения публичных собраний, хулиганстве и в отношении ответственных за несовершеннолетних – о невыполнении обязанностей по воспитанию.

"Действия полиции осуществлялись с четким соблюдением правовой базы и были направлены на предотвращение инцидентов, поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности всех присутствующих. В очередной раз подчеркиваем, что полиция уважает право граждан на мирные собрания и свободу выражения взглядов, но эти права должны реализовываться в пределах, предусмотренных законом", – заявили в полиции.

Также опубликовали видеоролик с перехваченными фрагментами общения, подтверждающие организованный характер митинга. Задержанные на кадрах признаются, что им предлагали 50-150 долларов за участие.

В день выборов заявили о задержании мужчин с пиротехникой, готовивших беспорядки.

Напомним, на выборах 28 сентября, которые называли определяющими для будущего Молдовы, правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

