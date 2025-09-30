Орбану ввижається, як Захід "бере участь у поділі України" і "Росія вже перемогла"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що країни Заходу підтримують Україну у війні лише тому, щоб "не лишитися осторонь її поділу", та вважає, що "Росія фактично вже перемогла".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю ресурсу Harcosok Órája, фрагмент якого виклав у своїх соцмережах.

Орбан говорив про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом стосовно того, що Угорщина лишається одним з небагатьох у Європі покупців російських енергоресурсів, та акцентував, що вони говорили "як лідери суверенних країн", а від того перейшов до теми України.

"Я розумію, що у Європі зараз посилюється таке колоніальне сприйняття, тому що знову почалася "політика великих держав". І це, між іншим, стоїть за війною в Україні. На Заході не хочуть залишитися осторонь поділу України… Не помиляйтеся, вони не борються з Росією. Росія забрала 20% України, а на Заході вважають, що мають право забрати решту. Це типова імперіалістична війна", – заявив Орбан.

Далі він сказав, що вважає США "найрозумнішими" у тому, як вони діють, тому що вони завдяки "угоді про надра" вже створили собі економічне підгрунтя.

"На Заході просто не хочуть залишитися без шматка країни, яку ділять, який їм може дістатися. Тому і вся ця війна. Їм потрібні території, сільське господарство України, мінеральні ресурси… За усім цим – грабування нещасних українців, а це виставляють, як ніби вони захищають Україну. Але це не так", – продовжив Орбан.

Далі він сказав, що коли Трамп запитав його думку про ситуацію з російсько-українською війною, то Орбан відповів, що "у війні вже все вирішено, Росія перемогла".

"Питання лише про те, коли буде угода з росіянами, і хто її забезпечить. Чи це буде його (Трампа) угода з Росією, американсько-російська, чи європейці нарешті захочуть вести перемовини, і будуть європейсько-російські перемовини, і у підсумку угода", – сказав Орбан.

Він сказав, що згоден з думкою тих експертів, які кажуть, що Україна могла би перемогти лише за масштабної військової допомоги західних союзників, у тому числі з надсиланням військових для прямої участі у бойових діях.

"Але це б означало світову війну, а цього ніхто не хоче. Тож у цій війні неможливо перемогти, або ж можна сказати, що Росія вже перемогла", – підсумував угорський прем’єр.

У цьому ж інтерв’ю Орбан відзначився заявою, що Україна "не є суверенною державою", тому не має значення, чи справді угорський безпілотник порушив її кордони.

Міністр закордонних справ України після цього висловив жаль, що Орбан досі під впливом російської пропаганди.