Орбану мерещится, как Запад "участвует в разделе Украины" и "Россия уже победила"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что страны Запада поддерживают Украину в войне только для того, чтобы "не остаться в стороне от ее раздела", и считает, что "Россия фактически уже победила".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью ресурсу Harcosok Órája, фрагмент которого выложил в своих соцсетях.

Орбан говорил о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом о том, что Венгрия остается одним из немногих в Европе покупателей российских энергоресурсов, и подчеркнул, что они говорили "как лидеры суверенных стран", а оттуда перешел к теме Украины.

"Я понимаю, что в Европе сейчас усиливается такое колониальное восприятие, потому что снова началась "политика великих держав". И это, между прочим, стоит за войной в Украине. На Западе не хотят остаться в стороне от разделения Украины... Не заблуждайтесь, они не борются с Россией. Россия забрала 20% Украины, а на Западе считают, что имеют право забрать остальное. Это типичная империалистическая война", – заявил Орбан.

Далее он сказал, что считает США "самыми умными" в том, как они действуют, потому что они благодаря "соглашению о недрах" уже создали себе экономическую основу.

"На Западе просто не хотят остаться без куска страны, которую делят, который им может достаться. Поэтому и вся эта война. Им нужны территории, сельское хозяйство Украины, минеральные ресурсы... За всем этим – грабеж несчастных украинцев, а это выставляют, как будто они защищают Украину. Но это не так", – продолжил Орбан.

Далее он сказал, что когда Трамп спросил его мнение о ситуации с российско-украинской войной, то Орбан ответил, что "в войне уже все решено, Россия победила".

"Вопрос только в том, когда будет соглашение с россиянами, и кто его обеспечит. Будет ли это его (Трампа) соглашение с Россией, американо-российское, или европейцы наконец захотят вести переговоры, и будут европейско-российские переговоры, и в итоге соглашение", – сказал Орбан.

Он сказал, что согласен с мнением тех экспертов, которые говорят, что Украина могла бы победить только при масштабной военной помощи западных союзников, в том числе с отправкой военных для прямого участия в боевых действиях.

"Но это означало бы мировую войну, а этого никто не хочет. Поэтому в этой войне невозможно победить, или же можно сказать, что Россия уже победила", – подытожил венгерский премьер.

В этом же интервью Орбан отличился заявлением, что Украина "не является суверенным государством", поэтому не имеет значения, действительно ли венгерский беспилотник нарушил ее границы.

Министр иностранных дел Украины после этого выразил сожаление, что Орбан до сих пор находится под влиянием российской пропаганды.