Сибіга висловив жаль, що Орбан досі під впливом роспропаганди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував слова премʼєра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна не є суверенною і тому немає значення, чи залітали на її територію угорські безпілотники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга побачив "хорошу новину" в тому, що Орбан, на його думку, визнав порушення безпілотниками з Угорщини повітряного простору України.

"Петере Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? На жаль, застарів?" – додав він.

Водночас глава МЗС назвав "поганою новиною" те, що прем'єр-міністр Угорщини "залишається під впливом російської пропаганди".

"Очікуємо почути на його думки щодо державного суверенітету та незалежності, коли він звільниться від залежності від російських енергоносіїв, як неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери", – написав Сибіга.

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, на що в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

У суботу очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував зображення з його маршрутом "для сліпих угорських посадовців".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан применшив значення інциденту з порушенням повітряного простору України угорськими дронами, сказавши, що наша країна "не є незалежною і суверенною".