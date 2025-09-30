В Германии арестовали сирийца, подозреваемого в преступлениях против человечности

Немецкая полиция арестовала во вторник сирийца, которого подозревают в совершении преступлений против человечности, в том числе убийствах и пытках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Гражданина Сирии, которого согласно немецкому законодательству о защите персональных данных идентифицируют только как Анвар С., подозревают в том, что он возглавлял "ополчение шабиха", развернутое в Алеппо от имени бывшего сирийского руководства при тогдашнем президенте Башаре Асаде.

Прокуроры заявили, что восемь раз в период с апреля по ноябрь 2011 года после пятничной молитвы подозреваемый и его боевики избивали мирных жителей дубинками, металлическими трубами и другими инструментами, чтобы разогнать протесты. Также, как полагают, использовался электрический ток, добавили в заявлении.

Некоторые протестующие были переданы полиции и спецслужбам, и во время задержания подверглись жестокому обращению, заявили в прокуратуре, добавив, что в одном случае протестующий умер.

За последние несколько лет Германия преследовала нескольких бывших сирийских чиновников в соответствии с законами об универсальной юрисдикции, которые позволяют прокурорам добиваться судебных процессов над подозреваемыми в преступлениях против человечности, совершенных в любой точке земного шара.

В Швеции летом присудили пожизненное заключение мужчине по имени Осама Краем, боевику ИГИЛ, за участие в зверской казни иорданского военного пилота – это уже второй пожизненный приговор для него.

В Норвегии в 2025 году приговорили к заключению сестер, которые увлеклись ИГИЛ и уехали в Сирию.

В Германии в мае задержали сирийца, который мог быть участником пыток в тюрьмах Асада.