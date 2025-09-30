Орбан рассказал о разговоре с Трампом о покупке Венгрией российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверяет, что они говорили с президентом США "как лидеры суверенных государств", когда тот попросил объяснить покупку Венгрией российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Harcosok Órája, фрагмент которого выложил в своих соцсетях.

Орбана спросили о его разговоре с Трампом после того, как американский президент выразил удивление фактом, что некоторые страны Европы до сих пор покупают российский газ, и обещал поговорить в частности с Виктором Орбаном.

"Он просто спросил, почему мы покупаем газ и нефть у России. А я ему объяснил, как уже объяснял ранее. И он сказал, что он понял", – сказал венгерский премьер.

"Это же не так, что Вашингтон звонит сюда, и дальше мы что-то делаем... Есть два суверенных государства, с суверенными лидерами, – добавил Орбан. – Я не знаю, что американский президент решит после разговора со мной, это ему знать. А я посмотрю, что решу после разговора с ним. Мы суверенные страны и суверенные лидеры, а не подчинены друг другу. Венгрия – не страна, которая служит кому-то".

Напомним, Трамп на прошлой неделе повторил свои ожидания, что Европа должна как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же", и сказал, что будет говорить об этом в частности с премьером Венгрии.

После этого Трамп и Орбан провели телефонный разговор.

До и после того в Будапеште продолжают настаивать, что не могут отказаться от российских энергоресурсов. В частности, Орбан заявил, что в случае такого шага "тысячи семей разорятся".