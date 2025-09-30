Сибіга розповів, як Київ реагуватиме на блокування Угорщиною українських сайтів

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна дзеркально реагуватиме на недружні кроки Угорщини.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відповідав на питання, якою буде реакція Києва на блокування Угорщиною сайтів низки українських ЗМІ.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", – заявив міністр.

Нагадаємо, у середині вересня Україна заборонила кілька іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

29 вересня в Угорщині оголосили про нібито дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, під заборону потрапили у тому числі "ЄвроПравда" та "Українська правда".

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, наголосили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.

30 вересня угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити.