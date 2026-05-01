Міністерка оборони Іспанії "спокійна" щодо погроз Трампа скоротити чисельність військ

Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що вона "абсолютно спокійна" щодо погрози президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військ в Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EFE.

Міністерка відповіла на слова Трампа, зазначивши, що подібних заяв вже "вдосталь".

Роблес також висловила впевненість щодо позиції Іспанії проти війни з Іраном, яка і стала приводом для погроз з боку Трампа. Вона назвала висловлювання американського президента "недоречними" й такими, що не мають правових підстав.

"Ми не приймаємо повчань і абсолютно спокійні, оскільки є однією з країн, які найбільше дотримуються зобов’язань перед НАТО", – заявила Роблес.

Міністерка оборони наголосила, що США не можуть вимагати від Іспанії допомоги у війні, яка "є незаконною і не має міжнародної підтримки".

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії.

У середу Трамп озвучив таку ж погрозу щодо Німеччини.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

За даними ЗМІ, Рада НАТО, незважаючи на низку зустрічей протягом останнього тижня, не обговорювала на офіційному рівні погрозу президента США Дональда Трампа щодо скорочення чисельності американських військ в Німеччині.