Сибига рассказал, как Киев будет реагировать на блокировку Венгрией украинских сайтов

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина будет зеркально реагировать на недружественные шаги Венгрии.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Сибига отвечал на вопрос, какой будет реакция Киева на блокировку Венгрией сайтов ряда украинских СМИ.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", – заявил министр.

Напомним, в середине сентября Украина запретила несколько иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

29 сентября в Венгрии объявили о якобы зеркальных мерах против ряда украинских новостных порталов, под запрет попали в том числе "ЕвроПравда" и "Украинская правда".

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.

30 сентября венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить.