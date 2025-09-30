Польща підвищить податок на прибутки банків задля інвестицій у військо

Польський уряд планує підвищити ставку на прибуток для банків, щоб отримати додаткові кошти для фінансування в тому числі витрат на армію.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Виступаючи перед засіданням уряду, прем'єр-міністр згадав про пропозицію збільшити податок на прибуток, який стягується з банків.

"Якщо наша держава має бути державою, яка піклується про слабких, яка гарантує вищі зарплати, державою, яка має бути безпечною – і тому вимагає гігантських інвестицій в нашу армію – це просто означає, що нам потрібно більше грошей", – пояснив Дональд Туск.

Він підкреслив, що уряд дуже хоче уникнути обтяження польських сімей вищими внесками або податками.

Туск зазначив, що податок не вдарить по реальному стану банків. "Це буде більший тягар, але кого обтяжувати, як не тих, хто має найбільше грошей. Краще оподатковувати банки, ніж польські сім'ї, тим більше, що банки перебувають у дуже хорошій фінансовій формі", – сказав прем'єр-міністр.

"Я знаю, скільки сил об'єднається проти цієї ідеї. (...) Я сподіваюся, що ми доведемо її до щасливого завершення, або, принаймні, до моменту, коли вона потрапить на стіл президента на підпис", – підкреслив Туск.

Йдеться про проєкт змін до Закону про податок на прибуток підприємств та Закону про податок на певні фінансові установи.

Проєкт передбачає збільшення ставки податку на прибуток банків до 23%, з подальшим підвищенням до 30% у 2026 році та до 26% у 2027 році.

Варто зазначити, що польський уряд наприкінці серпня схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення оборонних витрат майже до погодженого на саміті НАТО рівня у 5% ВВП.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.