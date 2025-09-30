Польша повысит налог на прибыль банков для инвестиций в армию

Польское правительство планирует повысить ставку на прибыль для банков, чтобы получить дополнительные средства для финансирования в том числе расходов на армию.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Выступая перед заседанием правительства, премьер-министр упомянул о предложении увеличить налог на прибыль, который взимается с банков.

"Если наше государство должно быть государством, которое заботится о слабых, которое гарантирует высокие зарплаты, государством, которое должно быть безопасным – и поэтому требует гигантских инвестиций в нашу армию – это просто означает, что нам нужно больше денег", – пояснил Дональд Туск.

Он подчеркнул, что правительство очень хочет избежать обременения польских семей более высокими взносами или налогами.

Туск отметил, что налог не ударит по реальному состоянию банков. "Это будет большее бремя, но кого обременять, как не тех, кто имеет больше всего денег. Лучше облагать налогом банки, чем польские семьи, тем более, что банки находятся в очень хорошей финансовой форме", – сказал премьер-министр.

"Я знаю, сколько сил объединится против этой идеи (...) Я надеюсь, что мы доведем ее до счастливого завершения, или, по крайней мере, до момента, когда она попадет на стол президента на подпись", – подчеркнул Туск.

Речь идет о проекте изменений в Закон о налоге на прибыль предприятий и Закон о налоге на определенные финансовые учреждения.

Проект предусматривает увеличение ставки налога на прибыль банков до 23%, с последующим повышением до 30% в 2026 году и до 26% в 2027 году.

Стоит отметить, что польское правительство в конце августа одобрило проект бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение оборонных расходов почти до согласованного на саммите НАТО уровня в 5% ВВП.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.