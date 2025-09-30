Мерц считает план Трампа лучшей возможностью положить конец войне в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал объявленный президентом США Дональдом Трампом план завершения боевых действий в секторе Газы, призвав группировку ХАМАС принять его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время общения с журналистами в Берлине Мерц назвал план Трампа "лучшей возможностью, по крайней мере лучшей на сегодня, положить конец войне" в Газе.

"То, что Израиль поддерживает этот план, является значительным шагом вперед. Теперь ХАМАС должен согласиться и открыть путь к миру. Это действительно последний необходимый шаг, и я призываю ХАМАС согласиться с планом", – добавил он.

Немецкий канцлер также сказал, что Берлин готов помочь в реализации мирного плана и восстановлении Газы в случае достижения мирного соглашения.

"Мы рассматриваем это как работу над созданием Ближнего Востока, где израильтяне и палестинцы однажды смогут жить мирно и безопасно в пределах двух государств", – рассказал Мерц.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.