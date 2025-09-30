Ексглаву розвідки Боснії і Герцеговини судять за нібито підробку диплома

У Боснії і Герцеговині у вівторок продовжився судовий процес щодо колишнього глави Агентства розвідки і безпеки (OSA) Османа Мехмедагича, якому інкримінують зловживання службовим становищем і підробку документа про вищу освіту.

Прокуратура Боснії і Герцеговини звинувачує Мехмедагича у завданні близько 150 тисяч євро збитків держбюджету шляхом оформлення собі пільг та надбавок до зарплати, на які той не мав права.

Також обвинувачення стверджує, що колишній керівник OSA використовував диплом, який нібито отримав під час навчання в приватному Американському університеті в Тузлі, щоб обіймати посаду.

Мехмедагич повідомив про існування цього диплома, коли був анульований попередній документ – про нібито закінчення у 2007 році приватного університету в Баня-Луці.

Осман Мехмедагич вже був притягнутий до відповідальності у 2021 році за підозрою у зловживанні службовим становищем, підробці документів та відмиванні грошей.

У грудні 2023 року його також заарештували разом з колишнім президентом Суду Боснії і Герцеговини Ранко Дебевечем за незаконне прослуховування суддів Суду БіГ та співробітників прокуратури.

У 2023 році США наклали санкції на Мехмедагича за підрив стабільності на Західних Балканах.