Экс-главу разведки Боснии и Герцеговины судят за якобы подделку диплома

В Боснии и Герцеговине во вторник продолжился судебный процесс в отношении бывшего главы Агентства разведки и безопасности (OSA) Османа Мехмедагича, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и подделку документа о высшем образовании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Прокуратура Боснии и Герцеговины обвиняет Мехмедагича в нанесении около 150 тысяч евро убытков госбюджету путем оформления себе льгот и надбавок к зарплате, на которые тот не имел права.

Также обвинение утверждает, что бывший руководитель OSA использовал диплом, который якобы получил во время обучения в частном Американском университете в Тузле, чтобы занимать должность.

Мехмедагич сообщил о существовании этого диплома, когда был аннулирован предыдущий документ – о якобы окончании в 2007 году частного университета в Баня-Луке.

Осман Мехмедагич уже был привлечен к ответственности в 2021 году по подозрению в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и отмывании денег.

В декабре 2023 года его также арестовали вместе с бывшим президентом Суда Боснии и Герцеговины Ранко Дебевечем за незаконное прослушивание судей Суда БиГ и сотрудников прокуратуры.

В 2023 году США наложили санкции на Мехмедагича за подрыв стабильности на Западных Балканах.