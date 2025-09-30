Орбан обіцяє збивати російські дрони, якщо вони зайдуть в угорський повітряний простір

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна "не боїться" російських дронів і зіб'є їх у разі порушення повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Harcosok Órája.

Орбан відповідав на питання, чи спроможна Угорщина буде захистити свій повітряний простір, якщо в нього випадково чи навмисно вторгнуться російські дрони.

"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб’ємо їх", – заявив угорський прем’єр.

Водночас він применшив занепокоєння з приводу того, що російські безпілотники порушують повітряний простір кількох європейських країн, і розкритикував "позицію західноєвропейців".

"Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі", – заявив Орбан.

"Росія слабка в порівнянні з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", – додав він.

Орбан також висловив думку, що країни Заходу підтримують Україну у війні лише тому, щоб "не лишитися осторонь її поділу", та вважає, що "Росія фактично вже перемогла".

У цьому ж інтерв’ю Орбан відзначився заявою, що Україна "не є суверенною державою", тому не має значення, чи справді угорський безпілотник порушив її кордони.