Орбан обещает сбивать российские дроны, если они зайдут в венгерское воздушное пространство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна "не боится" российских дронов и собьет их в случае нарушения воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Harcosok Órája.

Орбан отвечал на вопрос, способна ли Венгрия будет защитить свое воздушное пространство, если в него случайно или намеренно вторгнутся российские дроны.

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их", – заявил венгерский премьер.

В то же время он преуменьшил беспокойство по поводу того, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство нескольких европейских стран, и раскритиковал "позицию западноевропейцев".

"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", – заявил Орбан.

"Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", – добавил он.

Орбан также высказал мнение, что страны Запада поддерживают Украину в войне только потому, чтобы "не остаться в стороне ее разделения", и считает, что "Россия фактически уже победила".

В этом же интервью Орбан отметился заявлением, что Украина "не является суверенным государством", поэтому не имеет значения, действительно ли венгерский беспилотник нарушил ее границы.