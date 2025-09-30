На виборах президента французи готові підтримати ультраправих – навіть якщо це не Ле Пен

За вісімнадцять місяців до наступних президентських виборів французи готові віддати перевагу ультраправому кандидату – причому чинний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла і його неформальна лідерка Марін Ле Пен мають практично однакову підтримку.

Про це свідчить дослідження Ifop-Fiducial для L'Opinion, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ознака того, що симпатики націоналістів повністю прийняли можливість того, що Жордан Барделла замінить Марін Ле Пен, якій наразі заборонено балотуватися у президенти, доки вона не подасть апеляцію у 2026 році, – два лідери "Національного об'єднання" практично зрівнялися в кількості голосів.

У п'яти конфігураціях Барделла піднімається на один рівень зі своєю наставницею (33%) і обганяє її в інших чотирьох, набравши на один-два бали більше.

З боку центристів експрем'єр Едуар Філіпп докладає всіх зусиль, будучи єдиним, хто на даному етапі може гарантувати, що його табір буде представлений у другому турі. З рейтингом від 16 до 19% голосів, колишній прем'єр-міністр стає фаворитом у боротьбі за спадкоємців Емманюеля Макрона у 2027 році.

Свого найкращого результату він досягне, якщо Олів'є Фор представлятиме Соціалістичну партію, а найнижчого – якщо останнього замінить Рафаель Глюксманн.

Чемпіон соціал-демократичної лівиці Рафаель Глюксманн підтверджує свою динаміку, набираючи від 14 до 16% голосів виборців, які мають намір голосувати.

Нагадаємо, у березні Ле Пен засудили за шахрайство з фальшивими робочими місцями в Європарламенті до чотирьох років позбавлення волі, два з яких були умовними, та штрафу в розмірі 100 тисяч євро.

Їй також заборонили балотуватися на виборні посади, включно з президентською, протягом п'яти років – рішення, яке ультраправа політикиня намагалась оскаржити в Європейському суді з прав людини.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.