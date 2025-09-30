За восемнадцать месяцев до следующих президентских выборов французы готовы отдать предпочтение ультраправому кандидату – причем действующий лидер "Национального объединения" Жордан Барделла и его неформальный лидер Марин Ле Пен имеют практически одинаковую поддержку.

Об этом свидетельствует исследование Ifop-Fiducial для L'Opinion, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Признак того, что симпатики националистов полностью приняли возможность того, что Жордан Барделла заменит Марин Ле Пен, которой сейчас запрещено баллотироваться в президенты, пока она не подаст апелляцию в 2026 году, – два лидера "Национального объединения" практически сравнялись в количестве голосов.

В пяти конфигурациях Барделла поднимается на один уровень со своей наставницей (33%) и обгоняет ее в других четырех, набрав на один-два балла больше.

Со стороны центристов экс-премьер Эдуар Филипп прилагает все усилия, будучи единственным, кто на данном этапе может гарантировать, что его лагерь будет представлен во втором туре. С рейтингом от 16 до 19% голосов, бывший премьер-министр становится фаворитом в борьбе за наследников Эмманюэля Макрона в 2027 году.

Своего лучшего результата он достигнет, если Оливье Фор будет представлять Социалистическую партию, а самого низкого – если последнего заменит Рафаэль Глюксманн.

Чемпион социал-демократической левой Рафаэль Глюксманн подтверждает свою динамику, набирая от 14 до 16% голосов избирателей, которые намерены голосовать.

Напомним, в марте Ле Пен приговорили за мошенничество с фальшивыми рабочими местами в Европарламенте к четырем годам лишения свободы, два из которых были условными, и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Ей также запретили баллотироваться на выборные должности, включая президентскую, в течение пяти лет – решение, которое ультраправый политик пыталась обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Подробно на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.