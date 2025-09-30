Недопущений до виборів у Молдові блок Шора вирішив їх "не визнавати"

Проросійський блок партій "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора сказав, що "не визнає" результати парламентських виборів у Молдові 28 вересня, на які не був допущений.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві блоку у Telegram-каналі.

У Шора очікувано звинуватили партію влади PAS у "нахабній і продуманій політичній операції з утримання влади".

"Безпрецедентний тиск на опозиційних кандидатів, незаконні обшуки і арешти напередодні голосування, блокування доступу до дільниць – все це відбувалося на очах у всіх громадян країни", – додали там.

Блок "Перемога" не лише назвав вибори до парламенту Молдови нелегітимними, а й пообіцяв "боротися за відновлення реальної волі громадян", не уточнивши, як саме.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови відмовилась реєструвати блок "Перемога" через його звʼязки з Іланом Шором, засудженим до 15 років увʼязнення у справі про "крадіжку мільярда".

Як відомо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

