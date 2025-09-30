Недопущенный к выборам в Молдове блок Шора решил их "не признавать"

Пророссийский блок партий "Победа" беглого олигарха Илана Шора заявил, что "не признает" результаты парламентских выборов в Молдове 28 сентября, на которые он не был допущен.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении блока в Telegram-канале.

У Шора ожидаемо обвинили партию власти PAS в "наглом и продуманном политическом маневре по удержанию власти".

"Беспрецедентное давление на оппозиционных кандидатов, незаконные обыски и аресты накануне голосования, блокирование доступа к участкам – все это происходило на глазах у всех граждан страны", – добавили там.

Блок "Победа" не только назвал выборы в парламент Молдовы нелегитимными, но и пообещал "бороться за восстановление реальной воли граждан", не уточнив, как именно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы отказалась регистрировать блок "Победа" из-за его связей с Иланом Шором, приговоренным к 15 годам тюремного заключения по делу о "краже миллиарда".

Как известно, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

