Глава Пентагона созвал сотни высших офицеров, чтобы покритиковать "толстых генералов" и гендер

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал "толстых генералов" и инициативы по разнообразию, которые, по его словам, привели к десятилетиям упадка армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

К Хегсету, бывшему ведущему Fox News, присоединился президент США Дональд Трамп, сам бывший ведущий реалити-шоу, на мероприятии в штате Вирджиния, которое имело характер телевизионного шоу, где генералы и адмиралы были собраны в кратчайшие сроки.

"Безрассудные и безрассудные политические лидеры установили неправильное направление компаса, и мы сбились с пути", – сказал он.

Выступая перед аудиторией, полной высшего руководства, вызванного со всего мира без объяснения причин, Хегсет оправдывал свои увольнения флагманских офицеров, среди которых были темнокожий генерал США и женщина-адмирал ВМС. Он сказал, что офицеры, которых он уволил, были частью сломанной культуры.

Он пообещал радикальные изменения в том, как рассматриваются жалобы на дискриминацию и как расследуются обвинения в правонарушениях в Пентагоне.

"Если слова, которые я говорю сегодня, заставляют ваши сердца замирать, тогда вы должны сделать благородную вещь и уйти в отставку", – сказал Хегсет.

Хегсет раскритиковал внешний вид солдат с избыточным весом, сказав: "Совершенно неприемлемо видеть тучных генералов и адмиралов в залах Пентагона".

Он сказал, что все тесты на физическую подготовку будут установлены только для мужчин, и подчеркнул важность соблюдения стандартов ухода за собой.

"Эра непрофессионального внешнего вида закончилась. Больше никаких бородачей", – сказал Хегсет аудитории, которая сидела в тишине.

Трамп же начал свою речь, которая длилась более часа, с шутки, выйдя на сцену и сказав: "Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете покинуть зал. Конечно, вместе с вашим званием, вместе с вашим будущим".

Он повторил слова Хегсета, когда обратил внимание на его оппозицию к инициативам по разнообразию.

"Заслуги. Все основывается на заслугах. Вы все основаны на заслугах. Мы не позволим, чтобы кто-то занял ваше место по политическим причинам, потому что они политкорректны, а вы нет", – сказал Трамп.

"Я с вами. Я поддерживаю вас, и как президент, я прикрываю вас на 100%", – сказал Трамп.

Аудитория была заполнена официальными лицами в форме, которые сидели перед сценой с большим американским флагом, кафедрой и досками с надписями: "Сила. Служение. Америка".

Американские военные должны быть аполитичными, верными Конституции США и независимыми от любой партии или политического движения. Это создает давление на командиров, чтобы они не реагировали на откровенно политические комментарии Трампа или Хегсета.

На прошлой неделе Хегсет дал распоряжение сотням генералов и адмиралов вооруженных сил США в кратчайшие сроки собраться на базе морской пехоты в Вирджинии, не объясняя причин.

В СМИ отметили, что встреча назначена перед последним днем финансового года и перед возможным "шатдауном".

Стоит отметить, что 5 сентября американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of war).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – и может быть признан по этому титулу в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

