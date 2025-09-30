Премьер Эстонии: российские провокации призваны отвлечь от поддержки Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что недавние воздушные инциденты, спровоцированные Россией, были попыткой отвлечь внимание Европы от помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью AFP.

По мнению Михала, "Путин хочет, чтобы мы говорили о себе, а не об Украине, не о помощи Украине, не об изгнании России из Украины".

Эстонский премьер выразил надежду, что саммит ЕС в Копенгагене 1 октября станет сильным сигналом "единства и решимости поддержать Украину и никогда не отвлекаться от главной темы, которой является проблема с Россией".

Он призвал своих коллег из ЕС поддержать новое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования займа Украине в размере 140 миллиардов евро.

Россияне "являются агрессорами, они убивают невинных людей, гражданских. Они наносят ущерб, поэтому именно они должны платить", добавил Михал.

Напомним, в последние недели российские самолеты и беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Эстонии, а также ряда стран Северной Европы – в частности Дании.

Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.

К ним присоединятся также Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Польша.