Литовские пограничники за сутки перехватили рекордное количество нелегалов из Беларуси

В Литве сотрудники Службы охраны государственной границы за минувшие сутки предотвратили 55 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным пограничного ведомства, это рекордное суточное количество перехваченных мигрантов в этом году.

Представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис рассказал, что в Литву пытались проникнуть четыре группы мигрантов.

В частности, в среду вечером в Варенском и Лаздийском районах предотвратили проникновение в страну 38 нелегальных мигрантов.

"Еще одна группа была задержана вечером в Игналинском районе. Мигранты были зафиксированы, задержаны, проведены индивидуальные проверки, после чего лица были возвращены в Беларусь", – сказал Мишутис.

Недавно в Польше предупредили, что миграционное давление на границе с Беларусью снова усиливается.

В частности, сообщалось, что польский солдат был ранен в результате инцидента с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью.