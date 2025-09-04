У Лісабоні зросла кількість жертв аварії на фунікулері

У португальській столиці Лісабоні кількість загиблих внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória зросла до 16.

Про це повідомляє CNN Portugal, інформує "Європейська правда".

За даними лікарні Сан-Жозе, вночі в лікарні помер один з постраждалих.

Щонайменше семеро поранених були доставлені до лікарні Сан-Жозе. Лікарні Санта-Марія та Сан-Франциско-Ксав'є також прийняли поранених

Серед поранених є трирічна дитина німецької національності. Як повідомляється, в аварії хлопчик втратив батька, а його мати перебуває у важкому стані і переведена до відділення інтенсивної терапії того ж медичного закладу.

За інформацією CNN Portugal, вже розпочато встановлення осіб і громадянства жертв, а також встановлюється зв’язок з їхніми сім'ями.

Загалом внаслідок трагедії постраждали 23 особи.

Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.

Як повідомляли, у середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.