У Лісабоні зросла кількість жертв аварії на фунікулері
У португальській столиці Лісабоні кількість загиблих внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória зросла до 16.
Про це повідомляє CNN Portugal, інформує "Європейська правда".
За даними лікарні Сан-Жозе, вночі в лікарні помер один з постраждалих.
Щонайменше семеро поранених були доставлені до лікарні Сан-Жозе. Лікарні Санта-Марія та Сан-Франциско-Ксав'є також прийняли поранених
Серед поранених є трирічна дитина німецької національності. Як повідомляється, в аварії хлопчик втратив батька, а його мати перебуває у важкому стані і переведена до відділення інтенсивної терапії того ж медичного закладу.
За інформацією CNN Portugal, вже розпочато встановлення осіб і громадянства жертв, а також встановлюється зв’язок з їхніми сім'ями.
Загалом внаслідок трагедії постраждали 23 особи.
Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.
Як повідомляли, у середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.