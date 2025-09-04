В Лиссабоне возросло число жертв аварии на фуникулере

В португальской столице Лиссабоне количество погибших в результате аварии вагона фуникулера Elevador da Glória возросло до 16.

Об этом сообщает CNN Portugal, информирует "Европейская правда".

По данным больницы Сан-Жозе, ночью в больнице скончался один из пострадавших.

По меньшей мере семь раненых были доставлены в больницу Сан-Жозе. Больницы Санта-Мария и Сан-Франциско-Ксавье также приняли раненых

Среди раненых есть трехлетний ребенок немецкой национальности. Как сообщается, в аварии мальчик потерял отца, а его мать находится в тяжелом состоянии и переведена в отделение интенсивной терапии того же медицинского учреждения.

По информации CNN Portugal, уже начато установление личностей и гражданства жертв, а также устанавливается связь с их семьями.

Всего в результате трагедии пострадали 23 человека.

Фуникулер Elevador da Glória, способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую столицу.

Как сообщалось, в среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.