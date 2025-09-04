В Португалии уже 17 погибших в аварии фуникулера, среди раненых есть иностранцы

В Португалии умер еще один пострадавший в аварии известного фуникулера в Лиссабоне, количество погибших возросло до 17; среди пострадавших есть иностранные граждане.

Об этом сообщает Publico, пишет "Европейская правда".

В течение утра четверга сообщили о смерти в больницах еще двух пассажиров фуникулера, потерпевшего крушение вечером в понедельник. Общее количество погибших достигло 17, среди них семь мужчин и восемь женщин.

Сначала сообщали о 15 погибших и 23 пострадавших.

Гражданство большинства жертв пока неизвестно, пока назвали имя только одного погибшего – это водитель фуникулера, португалец Андре Маркес.

Среди 21 пострадавшего есть граждане Испании (2), Германии (2), Италии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Марокко, Кабо-Верде (по одному человеку), а также четверо португальцев.

Фуникулер Elevador da Glória, способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую столицу.

В среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.