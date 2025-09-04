Міноборони Нідерландів анонсувало зустріч коаліції дронів у Гаазі

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував у четвер, 4 вересня, зустріч представників коаліції дронів у Гаазі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Брекельманс заявив, що дрони та антидронні системи мають вирішальне значення для України в боротьбі проти російської агресії.

"У Гаазі я зустрічаюся з представниками Drone Capability Coalition, яка об'єднує понад 20 країн для надання підтримки Україні. Ми інвестуємо в це значні кошти. Це зміцнює Україну, а також наші збройні сили та промисловість", – заявив він.

Коаліція з розвитку безпілотних технологій (Drone Capability Coalition) – це багатонаціональний альянс, заснований у лютому 2024 року Великою Британією та Латвією з основною метою постачання Україні сучасних безпілотних літальних апаратів та інших безпілотних систем для посилення її оборонних можливостей у війні проти Росії.

До країн-членів коаліції входять Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія (співкоординатор), Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Швеція, Україна та Велика Британія (співкоординатор).

Нагадаємо, в березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

А Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів ($472 млн), щоб збільшити поставки безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.