Минобороны Нидерландов анонсировало встречу коалиции дронов в Гааге

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал в четверг, 4 сентября, встречу представителей коалиции дронов в Гааге.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Брекельманс заявил, что дроны и антидронные системы имеют решающее значение для Украины в борьбе против российской агрессии.

"В Гааге я встречаюсь с представителями Drone Capability Coalition, которая объединяет более 20 стран для оказания поддержки Украине. Мы инвестируем в это значительные средства. Это укрепляет Украину, а также наши вооруженные силы и промышленность", – заявил он.

Коалиция по развитию беспилотных технологий (Drone Capability Coalition) – это многонациональный альянс, основанный в феврале 2024 года Великобританией и Латвией с основной целью поставки Украине современных беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем для усиления ее оборонных возможностей в войне против России.

В страны-члены коалиции входят Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия (сокоординатор), Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Швеция, Украина и Великобритания (сокоординатор).

Напомним, в марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для закупки разведывательных дронов тактического уровня для Украины.

Норвегия согласилась на просьбу Украины направить большую часть средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных для поддержки Украины в этом году.

А Великобритания в этом году инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов ($472 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.