В Италии начали расследование в отношении порносайта с отредактированными фото Мелони

Итальянская прокуратура начала расследование в отношении порнографического веб-сайта, на котором, по сообщениям, были размещены отредактированные изображения известных итальянок, в частности премьера Джорджи Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Прокуратура Флоренции начала расследование после жалоб нескольких оппозиционных депутатов в управление полиции, занимающееся борьбой с киберпреступностью.

Порносайт до закрытия на прошлой неделе имел более 700 тысяч подписчиков. На нем выкладывали взятые из соцсетей или платформы OnlyFans фото женщин, которые редактировали таким образом, чтобы подчеркнуть интимные части тела.

По словам одной из пострадавших женщин, сайт требовал от жертв до 1000 евро в месяц за удаление фотографий.

Премьер Италии публично выразила возмущение из-за разоблачения сайта и выразила "солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и изнасиловали".

"Обидно, что в 2025 году все еще есть люди, которые считают нормальным и законным попирать достоинство женщины и оскорблять ее сексистскими и вульгарными высказываниями, скрываясь за анонимностью или клавиатурой", – сказала Мелони.

Прокуратура планирует добавить порносайт к более широкому расследованию сайтов, которые используются для "порномести" – шантажа людей интимными фото, часто со стороны бывших партнеров или любовников.

Италия еще в 2019 году ввела уголовное наказание за "порномести".

Ранее сообщалось, что в Италии отстранили от работы воспитательницу детсада из-за аккаунта на OnlyFans.

В мае стало известно, что советник лидера Центристской партии Финляндии уходит в отставку после скандала с порновидео.