В Нидерландах не будут наказывать трех подозреваемых в краже из музея румынских артефактов

Трое из подозреваемых в краже румынских произведений искусства из музея в нидерландском Ассене не будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Трое из четырех ответчиков по делу о резонансной краже произведений искусства из музея Дренте в Ассене не будут привлечены к уголовной ответственности. Прокуратура считает их роль слишком незначительной.

Хотя подсудимые помогали трем главным подозреваемым "вспомогательными действиями", прокуратура утверждает, что нельзя доказать, что они знали о том, что кража должна произойти.

Четвертый подозреваемый, 26-летний мужчина из Херхуговарда, все еще находится под следствием.

В его случае прокуратура также не может определить, знал ли он о предстоящем ограблении. Его вызовут на закрытое слушание "в какой-то момент", пишет прокуратура.

Трое главных подозреваемых остаются под стражей. Это 36-летний Дуглас Чесли В., 35-летний Бернхард З. и 20-летний Ян Б. Они подозреваются в совершении ограбления музея Дренте и должны вновь предстать перед судом 16 октября.

Ограбление музея в Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального исторического музея Румынии для временной экспозиции.

В рамках расследования по краже задержали семь человек. В прокуратуре говорят, что имеют многочисленные доказательства против подозреваемых. Кроме того, допускается, что похищение заказали именно из Румынии.

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов отложило 5,7 млн евро для компенсации Румынии за похищенные артефакты, которые до сих пор не удалось найти.