Нідерланди готуються виплатити Румунії майже 6 млн євро за викрадені артефакти

Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів відклало 5,7 мільйона євро для компенсації Румунії за викрадені наприкінці січня з музею в місті Ассен румунські артефакти, які досі не вдалось знайти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV Drenthe.

Відповідно до рішення нідерландського уряду від 1989 року, держава виступає частковим страхувальником іноземних колекцій, які виставляються в музеях, завдяки чому останні можуть трохи зекономити.

Що стосується колекції, яка експонувалась у музеї Дренте, звідки й були викрадені чотири румунські артефакти, то вся виставка була застрахована на 30 мільйонів євро, з яких влада Нідерландів взяла на себе 9 мільйонів.

Випадок із Дренте стане першим, коли Нідерландам доведеться виплатити значну суму грошей у межах програми страхування іноземних колекцій, кажуть у Міністерстві культури країни.

Виплати доведеться зробити навіть у тому випадку, якщо через якийсь час викрадені артефакти знайдуть, але вони будуть пошкодженими. При цьому музей Дренте мав би зазнати збитків лише тоді, якби вони перевищували гарантовані державою 9 мільйонів євро.

З іншого ж боку, якщо після виплати артефакти будуть знайдені цілими і неушкодженими, Нідерланди зможуть повернути гроші.

Наразі невідомо, коли уряд Нідерландів перейде до виплати відшкодування, зазначає RTV Drenthe: наразі страхова компанія ще розглядає питання про відшкодування збитків.

Пограбування музею в Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування щодо крадіжки затримали вже сімох людей. У прокуратурі кажуть, що мають численні докази проти підозрюваних. Крім того, допускається, що викрадення замовили саме з Румунії.

У самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.