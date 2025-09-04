У Франції з музею вночі зухвало вкрали порцеляни на майже 10 млн євро

У музеї міста Лімож у центральній Франції в ніч проти четверга сталось пограбування, під час якого зловмисники вкрали три порцелянові вироби вартістю в кілька мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пограбування у Національному музеї Адріена Дюбуша в Ліможі сталось близько 3:15 ранку.

Зловмисники розбили вікно і проникли в будівлю, звідки вкрали дві китайські порцелянові тарілки XIV та XV століть і китайську порцелянову вазу XVIII століття, які визнані "національним надбанням" Франції.

Хоча сигналізація спрацювала майже одразу і поліція швидко прибула на місце події, зловмисники встигли втекти.

За попередньою оцінкою музею, вартість вкрадених експонатів становить 9,5 мільйона євро.

Прокуратура Ліможа розпочала розслідування за фактом "крадіжки культурних цінностей, виставлених у французькому музеї, вчиненої групою осіб із заподіянням шкоди майну".

У листопаді 2024 року озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме.

Того ж року близько сорока французьких музеїв, зокрема Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача.