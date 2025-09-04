Во Франции из музея ночью дерзко украли фарфора на сумму почти 10 млн евро

В музее города Лимож в центральной Франции в ночь на четверг произошло ограбление, во время которого злоумышленники украли три фарфоровых изделия стоимостью в несколько миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ограбление в Национальном музее Адриена Дюбуша в Лиможе произошло около 3:15 утра.

Злоумышленники разбили окно и проникли в здание, откуда украли две китайские фарфоровые тарелки XIV и XV веков и китайскую фарфоровую вазу XVIII века, которые признаны "национальным достоянием" Франции.

Хотя сигнализация сработала почти сразу и полиция быстро прибыла на место происшествия, злоумышленники успели скрыться.

По предварительной оценке музея, стоимость украденных экспонатов составляет 9,5 миллиона евро.

Прокуратура Лиможа начала расследование по факту "кражи культурных ценностей, выставленных во французском музее, совершенной группой лиц с причинением ущерба имуществу".

В ноябре 2024 года вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме.

В том же году около сорока французских музеев, в частности Гран-Пале и Лувр, стали жертвами кибератаки, осуществленной с помощью программы-вымогателя.