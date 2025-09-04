ЗМІ: Німеччина має намір оснастити обладнанням чотири українські бригади

Німеччина планує в черговий раз значно збільшити військову допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv з посиланням на джерела.

"Ми знову пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", – повідомили джерела в німецькому уряді, посилаючись на дискусії під час засідання коаліції рішучих в Парижі.

Німецький уряд також має намір підтримати наступальні можливості Києва, наприклад, шляхом надання допомоги в будівництві українських ракет дальнього радіусу дії.

Загальною метою є підтримка виробництва зброї в Україні, "високоточної зброї, такої як крилаті ракети і так далі", повідомила особа, знайома із зобов'язаннями.

Німеччина також має намір надати обладнання для чотирьох українських мотопіхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", – зазначило джерело.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.