СМИ: Германия намерена оснастить оборудованием четыре украинские бригады

Германия планирует в очередной раз значительно увеличить военную помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv со ссылкой на источники.

"Мы снова пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны", – сообщили источники в немецком правительстве, ссылаясь на дискуссии во время заседания коалиции решительных в Париже.

Немецкое правительство также намерено поддержать наступательные возможности Киева, например, путем оказания помощи в строительстве украинских ракет дальнего радиуса действия.

Общей целью является поддержка производства оружия в Украине, "высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты и так далее", сообщило лицо, знакомое с обязательствами.

Германия также намерена предоставить оборудование для четырех украинских мотопехотных бригад.

"Это почти 500 машин в год", – отметил источник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.