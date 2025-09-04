Експремʼєр Чехії уперше зустрівся з виборцями після нападу три дні тому

Лідер найпопулярнішої чеської партії ANO і колишній премʼєр Андрей Бабіш у четвер провів першу зустріч з виборцями після нападу на початку тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За рекомендацією лікарів Бабіш після нападу пропустив передвиборчі заходи у вівторок та середу, а в четвер опівдні представив передвиборчу програму ANO в місті Острава на сході країни.

Одягнений у футболку з написом "Сильна Чехія", мітинг ANO зібрав понад 100 людей і тривав приблизно годину.

На відміну від інших мітингів, де він зазвичай ходив з мікрофоном до людей перед стендом, цього разу Бабіш більшу частину мітингу провів, стоячи на імпровізованій сцені.

Лише наприкінці політик вийшов і поступово фотографувався з десятками шанувальників, після чого поїхав на інший захід.

Як повідомлялось, Андрея Бабіша вдарили по голові металевим предметом на передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії в понеділок. Політика доправили до лікарні для обстеження. Нападника затримали того ж вечора.

Інцидент стався за місяць до виборів депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша наразі лідирує у рейтингах.