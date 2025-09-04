Экс-премьер Чехии впервые встретился с избирателями после нападения три дня назад

Лидер самой популярной чешской партии ANO и бывший премьер Андрей Бабиш в четверг провел первую встречу с избирателями после нападения в начале недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По рекомендации врачей Бабиш после нападения пропустил предвыборные мероприятия во вторник и среду, а в четверг в полдень представил предвыборную программу ANO в городе Острава на востоке страны.

Одетый в футболку с надписью "Сильная Чехия", митинг ANO собрал более 100 человек и длился около часа.

В отличие от других митингов, где он обычно ходил с микрофоном к людям перед стендом, на этот раз Бабиш большую часть митинга провел, стоя на импровизированной сцене.

Только в конце политик вышел и постепенно фотографировался с десятками поклонников, после чего уехал на другое мероприятие.

Как сообщалось, Андрея Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии в понедельник. Политика доставили в больницу для обследования. Нападающего задержали в тот же вечер.

Инцидент произошел за месяц до выборов депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики. Партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша пока лидирует в рейтингах.