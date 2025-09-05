Зеленський після розмови з Рютте згадав про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: вони обговорили гарантії безпеки для України та координували позиції щодо завершення російсько-української війни.

Про це стало відомо із його соцмереж, передає "Європейська правда".

Вранці 5 вересня Зеленський повідомив, що мав "дуже предметну" розмову із Рютте.

"Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО", – зазначив український президент.

Зеленський наголосив, що вони й надалі координуватимуться "заради реальної дипломатії".

"Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну", – додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.