Зеленский после разговора с Рютте упомянул о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: они обсудили гарантии безопасности для Украины и координировали позиции по завершению российско-украинской войны.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

Утром 5 сентября Зеленский сообщил, что провел "очень предметный" разговор с Рютте.

"Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что они и в дальнейшем будут координироваться "ради реальной дипломатии".

"Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", – добавил Зеленский.

Напомним, накануне по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.

По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.

А Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.