У ЄС спробують прискорити дискусії про повну відмову від енергоресурсів РФ

У Єврокомісії спробують активізувати обговорення пропозиції про повну відмову країн-членів від російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед неформальною зустріччю міністрів енергетики сказав єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Йоргенсен сказав, що темою номер один з його боку на зустрічі буде питання відмови від російських енергоресурсів.

"Вже місяці тому я висунув пропозицію заборонити імпорт російського газу. Зараз її обговорюють у Європарламенті та між країнами членами. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що Росії потрібно надіслати дуже чіткий сигнал – що ми більше не будемо миритися з шантажем Кремля і тим, що енергоресурси використовують як зброю. І, звісно, з тим, що ми ризикуємо тим, що непрямо допомагаємо фінансувати війну РФ", – наголосив посадовець.

"Є кілька країн-членів зі своїми застереженнями, і ми уважно дослухаємося до них. І я досить впевнений, що ми досягнемо домовленості про поступову відмову від російського газу", – зазначив міністр енергетики головуючої у Раді ЄС Данії Ларс Огард.

Нагадаємо, Єврокомісія ще навесні презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина та Словаччина виступають проти – але, за даними ЗМІ, непублічні застереження є також в деяких інших країн.

Також Будапешт і Братислава висловлюють претензії Україні через удари по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема нафтопроводу "Дружба", заявляючи, що це шкодить і їм.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" 4 вересня, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

