В ЕС попытаются ускорить дискуссии о полном отказе от энергоресурсов РФ

В Еврокомиссии попытаются активизировать обсуждение предложения о полном отказе стран-членов от российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед неформальной встречей министров энергетики сказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.

Йоргенсен отметил, что темой номер один с его стороны на встрече будет вопрос отказа от российских энергоресурсов.

"Уже месяцы назад я выдвинул предложение запретить импорт российского газа. Сейчас его обсуждают в Европарламенте и между странами членами. Важно, чтобы мы достигли согласия, потому что России нужно послать очень четкий сигнал – что мы больше не будем мириться с шантажом Кремля и тем, что энергоресурсы используют как оружие. И, конечно, с тем, что мы рискуем тем, что косвенно помогаем финансировать войну РФ", – подчеркнул чиновник.

"Есть несколько стран-членов со своими предостережениями, и мы внимательно прислушиваемся к ним. И я достаточно уверен, что мы достигнем договоренности о постепенном отказе от российского газа", – отметил министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Дании Ларс Огард.

Напомним, Еврокомиссия еще весной представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия выступают против – но, по данным СМИ, непубличные предостережения есть также у некоторых других стран.

Также Будапешт и Братислава высказывают претензии Украине из-за ударов по российской энергетической инфраструктуре, в частности нефтепроводу "Дружба", заявляя, что это вредит и им.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" 4 сентября, что Европа должна совсем прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы поспособствовать миру в Украине.

