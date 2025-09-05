В Литве начнут включать сирены в случае обнаружения опасных БпЛА

В Литве утвердили новую процедуру предупреждения населения в случае обнаружения в воздушном пространстве страны беспилотников, которые могут представлять угрозу.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Новая процедура предусматривает, что в случае обнаружения опасного беспилотника будут рассылать уведомления на телефоны и включать сирены воздушной тревоги.

"Если залетел дрон и установлено, что он может нести взрывчатку, может быть объявлен красный уровень предупреждения", – рассказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Он отметил, что в таком случае жители будут получать оповещения на телефоны и также будут включаться сирены воздушной тревоги.

Если же военные определят БпЛА как не представляющий непосредственной угрозы, будет объявляться желтый уровень предупреждения.

Также обновленная процедура предусматривает, что каждый раз во время воздушных атак РФ против Украины литовские службы будут переходить в усиленный мониторинг воздушного пространства, на случай появления "заблудившихся" дронов над территорией Литвы.

Процедуру обновили после двух подряд инцидентов, когда с территории Беларуси в Литву залетели российские БпЛА "Гербера". Один из них нес 2 кг взрывчатки.

В конце августа ударный беспилотник залетел и на территорию Эстонии, его считают украинским.

Также инициировали поправки в законодательство, которые упростят процедуру принятия решений о сбивании опасных беспилотников.

В конце августа пять стран ЕС попросили Еврокомиссию увеличить финансирование охраны границ из-за угрозы дронов.