ЗМІ: Макрон хоче швидко призначити нового прем’єра на тлі загрози страйків у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон хоче оперативно призначити нового прем’єр-міністра після ймовірного розпаду уряду Франсуа Байру наступного тижня.

Про це повідомили двоє співрозмовників, які обізнані з планами Єлисейського палацу, пише Politico, передає "Європейська правда".

Заміна Байру може відбутися до 18 вересня – саме на цю дату найбільші профспілки країни оголосили масштабний страйк.

До акцій протесту планують долучитися залізничники, авіадиспетчери, співробітники Air France, а також учителі та інші державні службовці. Уряд побоюється, що цього дня транспортна система країни може бути фактично паралізована.

Раніше заклики до страйку 10 вересня поширювалися в інтернеті, однак у Парижі не очікують масової участі.

Проте, за словами співрозмовників, адміністрація Макрона остерігається можливих актів насильства та побоюється, що страйки можуть затягнутися й після 18 вересня.

"Справжня проблема (для співробітників Макрона) полягає в тому, чи продовжиться страйк 19 і 20 вересня. Вони в паніці, дзвонять усюди, щоб дізнатися", – визнав один зі співрозмовників.

Уряд Байру, що перебуває у меншості, може не отримати достатньої підтримки під час голосування за довіру 8 вересня. Його план скоротити бюджетні витрати на 43,8 млрд євро, щоб зменшити дефіцит, стикається з опором парламенту.

Один із міністрів визнав, що новий прем’єр має бути призначений до страйків, аби ефективно протистояти профспілкам.

Нагадаємо, Франсуа Байру на тлі необхідності затверджувати заходи для скорочення держборгу "через голову парламенту" вирішив сам винести на розгляд питання про довіру до уряду. До цього часу уряд Байру вже пережив серію вотумів недовіри, які не зібрали достатньо голосів, але цього разу його шанси втриматися на посаді вважають незначними.

На перемовинах з ультраправими підтвердилося, що вони не готові підтримати Байру у цьому голосуванні.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

У партії Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.