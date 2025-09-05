СМИ: Макрон хочет быстро назначить нового премьера на фоне угрозы забастовок во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет оперативно назначить нового премьер-министра после вероятного распада правительства Франсуа Байру на следующей неделе.

Об этом сообщили двое собеседников, знакомые с планами Елисейского дворца, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Замена Байру может произойти до 18 сентября – именно на эту дату крупнейшие профсоюзы страны объявили масштабную забастовку.

К акциям протеста планируют присоединиться железнодорожники, авиадиспетчеры, сотрудники Air France, а также учителя и другие государственные служащие. Правительство опасается, что в этот день транспортная система страны может быть фактически парализована.

Ранее призывы к забастовке 10 сентября распространялись в интернете, однако в Париже не ожидают массового участия.

Однако, по словам собеседников, администрация Макрона опасается возможных актов насилия и опасается, что забастовки могут затянуться и после 18 сентября.

"Настоящая проблема (для сотрудников Макрона) заключается в том, продолжится ли забастовка 19 и 20 сентября. Они в панике, звонят повсюду, чтобы узнать", – признал один из собеседников.

Правительство Байру, находящееся в меньшинстве, может не получить достаточной поддержки во время голосования за доверие 8 сентября. Его план сократить бюджетные расходы на 43,8 млрд евро, чтобы уменьшить дефицит, сталкивается с сопротивлением парламента.

Один из министров признал, что новый премьер должен быть назначен до забастовок, чтобы эффективно противостоять профсоюзам.

Напомним, Франсуа Байру на фоне необходимости утверждать меры для сокращения госдолга "через главу парламента" решил сам вынести на рассмотрение вопрос о доверии к правительству. К этому времени правительство Байру уже пережило серию вотумов недоверия, которые не собрали достаточно голосов, но на этот раз его шансы удержаться на посту считают незначительными.

На переговорах с ультраправыми подтвердилось, что они не готовы поддержать Байру в этом голосовании.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может выбрать нового премьера и снова сформировать нестабильное правительство меньшинства, или распустить парламент и провести выборы.

В партии Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.