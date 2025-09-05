Зеленський та Кошта в Ужгороді обговорили програму SAFE

Президент Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніу Кошта обговорили участь України у програмі SAFE (Security Action for Europe), а також рух країни до членства у Європейському Союзі.

Про це стало відомо з соцмереж українського президента, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 5 вересня, Зеленський провів із Коштою зустріч в Ужгороді.

"Вчора ми разом були в Парижі, на зустрічі "коаліції рішучих", також разом говорили з президентом Трампом – з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів – України та всієї Європи", – зазначив він.

Зеленський розповів, що на порядку денному перемовин в Ужгороді була участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, рух України до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка стійкості країни.

"Як і Антоніу, впевнений, що одного разу зустрінемось тут, на Закарпатті, не на кордоні Україна – ЄС, а саме в нашому Європейському Союзі. Дякую за продуктивну розмову й за всю допомогу. Україна цінує солідарність із нашим народом і незмінну підтримку", – підсумував український президент.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна