Зеленский и Кошта в Ужгороде обсудили программу SAFE

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили участие Украины в программе SAFE (Security Action for Europe), а также движение страны к членству в Европейском Союзе.

Об этом стало известно из соцсетей украинского президента, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 5 сентября, Зеленский провел с Коштой встречу в Ужгороде.

"Вчера мы вместе были в Париже, на встрече "коалиции решительных", также вместе говорили с президентом Трампом – с другими лидерами Европы. Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов – Украины и всей Европы", – отметил он.

Зеленский рассказал, что на повестке дня переговоров в Ужгороде было участие Украины в европейских программах, в частности в программе SAFE, движение Украины к членству в Евросоюзе, санкционная политика, поддержка устойчивости страны.

"Как и Антониу, уверен, что однажды встретимся здесь, на Закарпатье, не на границе Украина – ЕС, а именно в нашем Европейском Союзе. Спасибо за продуктивный разговор и за всю помощь. Украина ценит солидарность с нашим народом и неизменную поддержку", – подытожил украинский президент.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели планирует посетить государства Евросоюза, которые будут сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности в рамках механизма SAFE, чтобы скоординировать военную помощь Киеву.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина